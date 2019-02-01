Как будет выглядеть Toyota Supra в кузове Shooting break

Мировая премьера Toyota Supra пятого поколения состоялась всего пару недель назад и еще даже не запущена в продажу. Но возрожденная модель уже заставляет биться чаще сердца поклонников марки, любителей скорости и дизайнеров-профессионалов.

Судя по всему, создавая свой рендер, Рейн Приск черпал вдохновение не только в новенькой «Супре». Очевидно, что второй «музой» стало спорткупе BMW Z3 М. Модель собирали с 1996 по 2002 год. Видимо, выбор пал на «немца» неспроста. Ведь у нынешних Toyota Supra и BMW Z4 общие корни: оба собираются на одной платформе, плюс «японка» получила «бээмвэшный» трехлитровый мотор мощностью 340 л. с.

Эстонец довольно лихо смоделировал двухдверный универсал, снизив до минимума дорожный просвет, увеличив колеса и немного расширив арки. Правда, глядя на ренедер, возникает вопрос: как это эффектное авто будет поворачивать с таким микроскопическим зазором между колесом и аркой. Одна надежда на пневмоподвеску.