Опубликованы первые фото салона кроссовера Skoda Kamiq

Skoda Kamiq предстанет перед широкой публикой на автосалоне в Женеве, чьи двери распахнуться пятого марта. Тогда и можно будет рассмотреть кроссовер во всех деталях. А пока придется довольствоваться единственным официальным изображением.

На фото видно, что центральное место в салоне занимает большой сенсорный дисплей мультимедийной системы, «парящий» над центральной консолью. В целом интерьер не пестрит лишними деталями, но управление системой кондиционирования все-таки выведено в отдельный блок.

Еще одной изюминкой станет цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюйма, как заметили представители марки, самая крупная в сегменте. Правда, она будет доступна только в качестве дополнительной опции.