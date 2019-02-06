Опубликованы первые фото салона кроссовера Skoda Kamiq

Фото: Skoda
В преддверии мирового дебюта чехи малыми порциями продолжают раскрывать новые подробности о новейшем компактном кроссовере Skoda Kamiq. На этот раз маркетологи бренда решили показать, как будет выглядеть салон.
Светлана Ермолаева

Skoda Kamiq предстанет перед широкой публикой на автосалоне в Женеве, чьи двери распахнуться пятого марта. Тогда и можно будет рассмотреть кроссовер во всех деталях. А пока придется довольствоваться единственным официальным изображением.

На фото видно, что центральное место в салоне занимает большой сенсорный дисплей мультимедийной системы, «парящий» над центральной консолью. В целом интерьер не пестрит лишними деталями, но управление системой кондиционирования все-таки выведено в отдельный блок.

Еще одной изюминкой станет цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюйма, как заметили представители марки, самая крупная в сегменте. Правда, она будет доступна только в качестве дополнительной опции.

На фото: Skoda Vision X Concept

Кроме того, салон Kamiq, построенного на платформе MQB, выглядиn довольно просторным. Визуально этот эффект поддерживают дефлекторы вентиляционной системы, расположенные вплотную к дверным панелям.

Напомним, что не так давно пресс-служба Skoda продемонстрировала первые наброски нового «паркетника». Кстати, новинка станет вторым представителем продуктовой линейки, воплотившем новую дизайнерскую концепцию бренда. Первым стал хетчбэк Skoda Scala, пришедший на смену Rapid Spaceback.

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6 февраля 2019
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