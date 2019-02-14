Volkswagen показал, как будет выглядеть новый «заряженный» кроссовер

Официальные данные о Volkswagen T-Roc R пока не разглашаются. Но есть предположение, что авто оснастят тем же мотором, что и Golf R — двухлитровой бензиновой «четверкой» мощностью далеко за 300 л. с. Вкупе с ним работают семиступенчатый «автомат» и система фирменного полного привода.

Что касается экстерьера, то, судя по эскизу, авто получит свежую оптику, измененные бамперы и массивный передний диффузор. Решительный вид модели придают большие стильные колесные диски и широкие арки.

Задняя часть кроссовера осталась за кадром. Но и здесь есть над чем пофантазировать: не исключено, что, как и «Гольф», новинка получит две пары патрубков выхлопной системы.

Стоит напомнить, что Volkswagen T-Roc — довольно свежая модель. Ее прототип представили в 2014 году, а серийный кроссовер предстал перед публикой спустя три года. В продуктовой линейке бренда «паркетник» стоит на ступень ниже Tiguan. До российского рынка автомобиль так и не добрался.