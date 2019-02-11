В Россию привезли «умную» версию Volkswagen Polо

Volkswagen Polо Connect оснащен специальным модулем, а к нему разработано мобильное приложение. Устройство позволяет контролировать основные параметры автомобиля через экран смартфона, а также быстро находить сервисные центры и даже экономить на бензине.

Как это работает, спросите вы? Вот нагладяный пример: программа определяет пробег и уровень топлива в бензобаке, а также знает расход «горючки» и просчитывет затраты на нее. Ко всему прочему, ПО считывает стиль вождения, и, суммируюя всю эту информацию, выдает полезные советы о том, как сделать поездки экономичнее и как эффективнее использовать ресурс авто.

И еще пара приятных моментов: если загорается какая-либо из предупреждающих лампочек на «приборке», то приложение сразу же расскажет, что означает этот символ, и поможет записаться в удобный сервисный центр на диагностику и ремонт. Кроме того, Polо Connect практически невозможно потерять на большой парковке какого-нибудь торгового центра — найти его всегда поможет функция геолокации.

Добавим, что авто в свежей версии доступно с любым из моторов силовой гаммы модели. «Четырехдверку» комплектуют 15-дюймовыми легкосплавными дисками, камерой заднего вида, а также боковыми зеркалами с обогревом и электроприводом.