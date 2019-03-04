Названа дата премьеры нового кроссовера Tesla Model Y

В мае прошлого года скандально известный топ-менеджер «зеленого» бренда уже объявлял о дате дебюта нового «паркетника». Тогда г-н Маск упомянул про 15 марта текущего года и, вопреки ожиданиям, практически не погрешил против истины. Дебют состоится даже раньше — 14 марта.

По словам руководителя бренда, Tesla Model Y «будет на 10% больше своего соплатформенника и на те же 10% дороже». А вот технические решения новинка позаимствует от другого кроссовера — Model Х, в частности, и двери «крылья чайки». Характеристики автомобиля пока не раскрываются, но, предположительно, его оснастят парой моторов (по одному на ось) и аккумуляторными батарейками различной емкости.

Если говорить о ценнике, то здесь все просто. Как недавно писал портал «АвтоВзгляд», компания Tesla приняла решение в ближайшие пару месяцев закрыть практически все свои шоу-румы, а это, в свою очередь, даст возможность снизить прайс на Model 3 до 35 000 долларов (2,3 млн. рублей по актуальному курсу). А теперь прибавляем 10% и получаем 38 500 долларов.