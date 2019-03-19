KIA опубликовала изображение нового кроссовера

– Это новый тип кузова, другой автомобиль, который, по нашему убеждению, полностью заслуживает того, чтобы влиться в семейство Ceed. Он сыграет весьма нужную роль, поможет усилить позиции этой линейки моделей, сделает ее более яркой и привлекательной для европейских клиентов, — отметил вице-президент по дизайну KIA Motors Europe Грегори Гийом.

Новый кроссовер KIA, который по неподтвержденным данным, назовут XCeed, станет четвертой моделью в линейке Ceed наряду с пятидверным хетчбэком, универсалом SW и купеобразным ProCeed. Его главные отличия — увеличенный клиренс, колеса большего диаметра и чуть расширенные колесные арки. Судя по фотографиям с дорожных испытаний, SUV обзаведется и иными бамперами.

Никакой технической информации о новом кроссовере KIA на сегодняшний день нет. Ожидается, что автомобиль получит те же моторы, что его собратья. Напомним, Ceed, ориентированный на российского покупателя, комплектуется двигателями мощностью 100, 128 и 140 л. с. Все подробности о новинке корейцы раскроют до конца нынешнего года.