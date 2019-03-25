Китайская марка GAC представляет в России две новинки

Фото: АвтоВзгляд
Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» официальные представители GAC Motor, новая китайская марка привезет в Россию сразу несколько новинок. Среди них — минивэн GM6 и кроссовер GS5. Премьера автомобилей состоится в апреле. Дальше — больше.
Вячеслав Василенко

Обе новинки представит лично президент GAC Motor Юй Цзюнь на Петербургском автосалоне 4 апреля.

Впрочем, планы компании на российском рынке не ограничиваются двумя моделями. Помимо прочего, сейчас проходят сертификацию два кроссовера — пятиместный GS8 и среднеразмерый GS4. По собственным данным портала «АвтоВзгляд», они появятся в продаже осенью.

Хочется верить, что продукция из КНР, с каждым годом эволюционирующая все сильнее, будет соответствовать всем современным стандартам. Но, что немаловажно — не окажется отпугивающей по своей цене. Впрочем, скоро мы об этом узнаем.

новинки рынка, новая модель, дешевые машины, бюджетные авто, кроссоверы, автосалоны, купить машину, китайские авто
25 марта 2019
68