Названы рублевые цены на Tesla Model Y

Неофициальный поставщик электромобилей Moscow Tesla Club в сотрудничестве с одной из отечественных компаний — крупным продавцом смартфонов, планшетов и аксессуаров, начал принимать заказы на совершенно новый Tesla Model Y. Чтобы стать потенциальным владельцем «зеленой» новинки, необходимо внести депозит в 150 000 рублей.

Кроссовер доступен в трех вариантах: заднеприводном Long range, Long range с распределением тяги на все четыре колеса, а также Performance. Ценник на автомобиль стартует от 4,8 млн. рублей. Кстати, покупатели получат «живые» машины лишь в следующем году.

Между тем, до нас доедет Y и в базовой версии Standart с приблизительным прайсом в 4 млн. «целковых», но придется изрядно подождать: до 2021 года. Такой информацией поделилась газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

Стоит напомнить, что внешность новинки практически полностью повторяет флагманский кроссовер Model X, правда вместо «крыльев сокола» традиционные двери. В салоне, вмещающем до семи человек, главенствует большой сенсорный экран мультимедиа.