Volkswagen представит новый большой кроссовер

Фото: Volkswagen
Компания Volkswagen готовится к дебюту совершенно нового полноразмерного кроссовера из семейства ID. На Шанхайском моторшоу, стартующем 16 апреля, публика увидит пока только концепт, но «паркетник» обещает переродиться в полноценный серийный автомобиль уже в 2021 году.
Светлана Ермолаева

Полностью электрифицированный, да к тому же с системой автономного управления большой кроссовер Volkswagen, получивший имя ID. ROOMZZ, соберут на модульной платформе MEB, как и все модели этого высокотехнологичного семейства.

Автомобиль буквально напичкан всевозможными инновационными технологиями. В частности, новинка получила комплекс IQ.DRIVE с режимом ID. Pilot — автопилот четвертого уровня, благодаря которому автомобиль умеет без посторонней помощи перемещаться по дорогам общего пользования, но при необходимости водитель в любой момент может перехватить управление.

Кроме того, «ID-паркетник» отличается салоном с возможностью изменять конфигурацию сидений и позволяет настраивать пространство под себя и свои потребности. В этом поможет и регулируемое освещение. Первые серийные экземпляры получат покупатели из Поднебесной. А позднее модель приедет и на другие рынки.

Стоит напомнить, что в 2021 году в дилерских шоу-румах обещает появиться фургон Volkswagen Caddy, наконец-то сменивший поколение, а вместе с тем и всю техническую начинку.

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5 апреля 2019
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