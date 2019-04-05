Volkswagen представит новый большой кроссовер

Полностью электрифицированный, да к тому же с системой автономного управления большой кроссовер Volkswagen, получивший имя ID. ROOMZZ, соберут на модульной платформе MEB, как и все модели этого высокотехнологичного семейства.

Автомобиль буквально напичкан всевозможными инновационными технологиями. В частности, новинка получила комплекс IQ.DRIVE с режимом ID. Pilot — автопилот четвертого уровня, благодаря которому автомобиль умеет без посторонней помощи перемещаться по дорогам общего пользования, но при необходимости водитель в любой момент может перехватить управление.

Кроме того, «ID-паркетник» отличается салоном с возможностью изменять конфигурацию сидений и позволяет настраивать пространство под себя и свои потребности. В этом поможет и регулируемое освещение. Первые серийные экземпляры получат покупатели из Поднебесной. А позднее модель приедет и на другие рынки.

Стоит напомнить, что в 2021 году в дилерских шоу-румах обещает появиться фургон Volkswagen Caddy, наконец-то сменивший поколение, а вместе с тем и всю техническую начинку.