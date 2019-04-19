Шанхай-2019: почему китайские машины в России будут дорожать

При этом глава автомобильного подразделения Chery подчеркнул, что хотя корейские автопроизводители сегодня чувствуют себя в России лучше китайских, чему, по его мнению есть ряд объективных причин, но растущий интерес наших соотечественников к «китайцам» растет вместе с ростом качества и надежности последних. Поэтому, по его мнению, речи о снижении цен на авто из КНР быть не может. И даже наоборот — они будут повышаться вместе с повышением качественных, технических, дизайнерских, сервисных характеристик авто made in China.

В этой связи президент Chery Automobile Co. провел параллель с китайской бытовой техникой, которая еще пять лет назад отставала от корейских аналогов по всем показателям, а теперь превосходит и все увереннее чувствует себя на российском рынке:

— С автомобилями будет та же история, — заявил он корреспонденту портала «АвтоВзгляд». — Что же касается текущих цен на нашу продукцию, то они совершенно адекватны…