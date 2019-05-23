Toyota готовит конкурента Renault Captur

Наши коллеги из европейского издания Automotive News, рассказывая о новых игроках рынка в сегменте небольших кроссоверов, буквально одно строкой обмолвились, что японцы из Toyota собираются наладить сборку маленького «паркетника». Пока еще безымянная новинка будет сходить с конвейера завода, расположенного во французском городке Валансьен. Ожидается, что авто, чье место в продуктовой линейке бренда — на ступень ниже стильного субкомпактного Toyota C-HR, появится либо в этом году, либо в начале следующего.

Стоит добавить, что японцы — не единственные, кто спешит заполнить нишу SUV-«малышей». Так, Jeep в 2022 году тоже собирается выпустить кроссовер, стоящий в модельном ряду под Renegade.

Стоит напомнить, что буквально на днях стало известно, что марка Volkswagen в следующем 2020 году будет выпускать на мощностях «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде компактный Tharu. Модель построена на одной платформе с еще одной новинкой — Skoda Karoq, который, кстати, встанет на производственную линию в России рядом с «немцем».