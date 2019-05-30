Представлен обновленный кроссовер Lexus RX

Японцы представили обновленный Lexus RX, чья европейская премьера ожидается 30 июня. Кроссовер поменял оптику, бамперы и радиаторную решетку, получил усовершенствованную подвеску и стал безопаснее. В скором времени автомобиль появится у дилеров.
Модель Lexus RX впервые появилась на мировом рынке в 1998 году, и с тех пор успела завоевать статус самого продаваемого кроссовера премиального японского бренда. В 2015 году было представлено авто четвертого поколения. И вот, наконец, «паркетник» дождался рестайлинга.
Художники освежили RX, подарив ему не только новые бамперы, но и модифицированную решетку радиатора с более изящной окантовкой и ячеистой структурой, созданной сотнями маленьких букв L. Кроме того, поменялась оптика.
Конструкция кузова стала жестче за счет особенной лазерной сварки и использования высокопрочного клея. Да и подвеска получила модернизированные амортизаторы.
В салоне с точки зрения дизайна изменений нет. Кроссовер в трехрядном варианте, возможно, порадует пассажиров галерки, где кресла стали удобнее, а пространство для ног подросло на 95 мм.
Букет электронных помощников обогатился ассистентом, помогающим в поворотах, адаптивным головным освещением и системами мониторинга обочин и чтения дорожных знаков, а также круиз-контролем, умеющим держать автомобиль в заданной полосе.
Обновленный Lexus RX предстанет перед публикой на конкурсе элегантности Chantilly Arts & Elegance Richard Mille, проходящем на территории средневекового французского поместья Шантийи. В продаже новинка появится предстоящей осенью.