Представлен обновленный кроссовер Lexus RX

Модель Lexus RX впервые появилась на мировом рынке в 1998 году, и с тех пор успела завоевать статус самого продаваемого кроссовера премиального японского бренда. В 2015 году было представлено авто четвертого поколения. И вот, наконец, «паркетник» дождался рестайлинга.

Художники освежили RX, подарив ему не только новые бамперы, но и модифицированную решетку радиатора с более изящной окантовкой и ячеистой структурой, созданной сотнями маленьких букв L. Кроме того, поменялась оптика.

Конструкция кузова стала жестче за счет особенной лазерной сварки и использования высокопрочного клея. Да и подвеска получила модернизированные амортизаторы.