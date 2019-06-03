Китайцы рассказали о комплектациях FAW Besturn X40 для России

«Паркетник» FAW Besturn X40 станет второй моделью, предложенной россиянам. Авто оснастят 108-сильной бензиновой «четверкой» объемом 1,6 л. Мотор, «питающийся» АИ-92, работает вкупе с пятискоростной «механикой» или шестидиапазонной АКП, а также с системой переднего привода — без вариантов.

Модель представят в двух комплектациях: Basic и Luxury («автомат» можно выбрать лишь в последней). В базе автомобиль получил основной набор систем активной безопасности, «детский замок» для задних дверей и систему фиксации детских кресел ISOFIX. Кроме того, в перечне оснащения найдутся боковые зеркала с электроприводом и обогревом, задние «противотуманки» и светодиодные задние фонари. А также имеются кондиционер, тканевый салон, передние сиденья с подогревом и медиасистема с восьмидюймовым сенсорным экраном.

В длину автомобиль растянулся на 4310 мм при ширине в 1780 мм и высоте в 1680 мм. По габаритам он вполне сопоставим с российским бестселлером среди кроссоверов — Hyundai Creta.

Старт продаж китайской новинки ожидается уже в июне. Но точной даты пока не называется. Ценники пока тоже держатся в секрете.