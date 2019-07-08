Renault Duster пережил рестайлинг

Воздуховоды по краям получили окантовку «под алюминий», а в верхней части торпедо поменялась форма воздуховодов. Теперь они прямоугольной формы. Появился новый руль, а кресла теперь обшиты темно-коричневым кожзамом.

В базовой комплектации переднеприводной версии положена система EBD (распределения тормозных усилий). У полноприводных модификаций есть система стабилизации ESC и ассистент подъема в гору. Гамма силовых агрегатов у «Дастера» на индийском рынке не такая как у нас. К примеру, там продают машины с вариатором и роботом.