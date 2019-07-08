Renault Duster пережил рестайлинг

Renault Duster популярен не только в России, но и во многих странах мира. Скажем, в Индии. На днях там провели рестайлинг своему бестселлеру. Есть все основания полагать, что такие же обновления могут предложить и российским покупателям.
Обновленный кроссовер получил новую решетку радиатора с обилием хрома. Дизайнеры переработали передний бампер, изменили форму капота. В фарах появились светодиоды. Кроссовер так же получил новые 17-дюймовые колесные диски.
Внутри автомобиль изменился сильнее. Появилась новая передняя панель. Ее центральная часть отделана пластиком под рояльный лак. Это, к слову, не совсем практично. Ведь он будет собирать всю пыль, следы от пальцев, и даже царапины.
Воздуховоды по краям получили окантовку «под алюминий», а в верхней части торпедо поменялась форма воздуховодов. Теперь они прямоугольной формы. Появился новый руль, а кресла теперь обшиты темно-коричневым кожзамом.
В базовой комплектации переднеприводной версии положена система EBD (распределения тормозных усилий). У полноприводных модификаций есть система стабилизации ESC и ассистент подъема в гору. Гамма силовых агрегатов у «Дастера» на индийском рынке не такая как у нас. К примеру, там продают машины с вариатором и роботом.
Базовый бензиновый мотор — 1,5-литровый агрегат мощностью 106 л. с. (142 Нм), который работает вместе с механикой. В более дорогих комплектациях предлагают уже упомянутый вариатор.
Дизельные моторы представлены агрегатами в 85 и 110 л. с. Младший мотор работает только с пятиступенчатой механикой, а старший (исключительно в переднеприводной версии) можно купить с роботизированной трансмиссией.