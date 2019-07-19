Jaguar Land Rover по-китайски: в Россию приходит новый премиальный бренд Exeed

В России началась сертификация автомобилей премиального китайского бренда Exeed — люксового подразделения концерна Chery. Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», первые машины должны появится у дилеров марки уже в 2020 году.
Ефим Розкин

Напомним, что впервые автомобили нового бренда в статусе концептов были показаны в 2017 году во Франкфурте, а нынешней весной на Шанхайском автосалоне публике представили уже серийные модели — TX и TXL. Тогда же начались их продажи на домашнем рынке. А первым внешним рынком, что характерно, стали Объединенные Арабские Эмираты. Так китайские маркетологи подчеркивают статусность своей новинки, ведь ОАЭ, по их мнению, символизируют в людских умах роскошь, богатство и изобилие. Кстати, в этой связи было бы интересно узнать, под каким конкретно брендом будет продаваться авто у нас — привычным, но бюджетным Chery, или дорогим, но малоизвестным Exeed. Но с эти вопросом китайские товарищи еще не определились.

Не сказать, что все эти понятия в полной мере отражают сущность Exeed, но его цена впечатляет: в Поднебесной за него просят около 2 млн. Рублей, если перевести тамошнюю валюту в наши дензнаки по актуальному курсу. За эту сумму потребителю предлагают стильный дизайн и пафосный интерьер, где в глаза сразу бросаются электронный рычаг переключения передач, сенсорная ручка мультимедиа, скошенный к низу руль, часы и термометр, стильно интегрированные в блок управления климатической системой. Что касается технической начинки Exeed, то среднеразмерный кроссовер вооружен турбировпнным 1,6-литровым силовым агрегатом мощностью 190 л. с., агрегатированный с 7-ступечатым «роботом», который для этой него кажется слабоватым.

Кстати сказать, автомобиль, в отличие от всех остальных кроссоверов Chery, может быть — на выбор покупателя — как передне-, так и полноприводным. Однако в Россию, скорее всего, приедет только более бюджетная моноприводная версия. Что, впрочем, совсем не обидно: при клиренсе в 160 мм формула 4х4 вряд ли будет актуальной даже на легком бездорожье. Хотя, между прочим, новинка рынка создавалась, как особо подчеркивают представители бренда, на основе технологий и платформ Jaguar Land Rover.

Между тем, если пришествие Exeed реально состоится, то он станет вторым премиальным «поднебесным» брендом в нашей стране: сейчас на эти лавры претендует у нас только Haval, одну из моделей которого называют не иначе, как китайским Toyota Land Cruiser, а другую сравнивают с Toyota RAV4. Портал «АвтоВзгляд» будет пристально следить за этой битвой гигантов…

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19 июля 2019
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