Jaguar Land Rover по-китайски: в Россию приходит новый премиальный бренд Exeed

Напомним, что впервые автомобили нового бренда в статусе концептов были показаны в 2017 году во Франкфурте, а нынешней весной на Шанхайском автосалоне публике представили уже серийные модели — TX и TXL. Тогда же начались их продажи на домашнем рынке. А первым внешним рынком, что характерно, стали Объединенные Арабские Эмираты. Так китайские маркетологи подчеркивают статусность своей новинки, ведь ОАЭ, по их мнению, символизируют в людских умах роскошь, богатство и изобилие. Кстати, в этой связи было бы интересно узнать, под каким конкретно брендом будет продаваться авто у нас — привычным, но бюджетным Chery, или дорогим, но малоизвестным Exeed. Но с эти вопросом китайские товарищи еще не определились.

Не сказать, что все эти понятия в полной мере отражают сущность Exeed, но его цена впечатляет: в Поднебесной за него просят около 2 млн. Рублей, если перевести тамошнюю валюту в наши дензнаки по актуальному курсу. За эту сумму потребителю предлагают стильный дизайн и пафосный интерьер, где в глаза сразу бросаются электронный рычаг переключения передач, сенсорная ручка мультимедиа, скошенный к низу руль, часы и термометр, стильно интегрированные в блок управления климатической системой. Что касается технической начинки Exeed, то среднеразмерный кроссовер вооружен турбировпнным 1,6-литровым силовым агрегатом мощностью 190 л. с., агрегатированный с 7-ступечатым «роботом», который для этой него кажется слабоватым.