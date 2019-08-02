Новейший кроссовер Volkswagen для России замечен на тестах

Фото: motor1.com
На дорожные тесты немцы вывели новый кроссовер Volkswagen Tarek, предназначенный для потребителей Южной Америки и России. На наш рынок модель, уже давно доступная в Китае, выведут под именем Tharu. Чем порадует свежий «паркетник» поклонников бренда?
Светлана Ермолаева

На снимках, опубликованных заокеанским изданием Motor1, автомобиль закутан в камуфляж, но лишь частично. Значит замаскированные передняя часть и корма авто будут отличаться от уже известного «паркетника» в варианте для Поднебесной. Как минимум во внешней отделке тут будет меньше хрома.

Для южноамериканских покупателей Volkswagen Tharu/Tarek планируют собирать на мощностях завода в Мексике, где не так давно распрощались с малолитражкой VW Beetle. А для наших соотечественников модель, чье место в продуктовой линейке будет на ступеньку ниже Tiguan, начнут производить в Нижнем Новгороде к 2020 году на соседних линиях с чешским Skoda Karoq.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», Tharu со 150-литровым мотором и DSG, по сути, и есть перелицованный «Карок», построенный на платформе MQB. Напомним, что «чех» ворвется на российский рынок уже в этом году.

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2 августа 2019
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