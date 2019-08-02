Новейший кроссовер Volkswagen для России замечен на тестах

На снимках, опубликованных заокеанским изданием Motor1, автомобиль закутан в камуфляж, но лишь частично. Значит замаскированные передняя часть и корма авто будут отличаться от уже известного «паркетника» в варианте для Поднебесной. Как минимум во внешней отделке тут будет меньше хрома.

Для южноамериканских покупателей Volkswagen Tharu/Tarek планируют собирать на мощностях завода в Мексике, где не так давно распрощались с малолитражкой VW Beetle. А для наших соотечественников модель, чье место в продуктовой линейке будет на ступеньку ниже Tiguan, начнут производить в Нижнем Новгороде к 2020 году на соседних линиях с чешским Skoda Karoq.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», Tharu со 150-литровым мотором и DSG, по сути, и есть перелицованный «Карок», построенный на платформе MQB. Напомним, что «чех» ворвется на российский рынок уже в этом году.