Кроссовер Geely Atlas доработали специально для России

Фото: Geely
Китайцы анонсировали в России начало продаж китайского кроссовера Geely Atlas с модернизированной мультимедийной системой, и рассказали, когда такой автомобиль появится в шоу-румах. Обновку получит только «паркетник» с 1,8-литровым турбомотором.
Светлана Ермолаева

Автобренд из Поднебесной, объявив о сотрудничестве с отечественным IT-гигантом Yandex, запускает на рынок Geely Atlas, чья «мультимедийка» включает сервисы Яндекс.Авто. Владельцы такого «паркетника» смогут прокладывать маршрут с учетом пробок в реальном времени и пользоваться музыкальным сервисом онлайн.

Продажи обновленного «Атласа» стартуют 12 августа. В этот же день будут объявлены цены на новинку. Напомним, что авто с бензиновой наддувной «четверкой» объемом 1,8 л мощностью 184 л. с. в настоящий момент оценивается в 1 464 990 рублей. Кроме этого резвого агрегата модель комплектуют еще двухлитровым двигателем, развивающим до 139 «лошадей», или 148-сильным мотором объемом 2,4 л — на выбор.

Кстати, «китаец» с наиболее производительным турбодвижком добрался до отечественных дилеров не так давно — в середине марта. К слову сказать, это модернизированный мотор, чей предшественник знаком россиянам по седану Geely Emgrand GT.

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7 августа 2019
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