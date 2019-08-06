Кроссовер Geely Atlas доработали специально для России

Автобренд из Поднебесной, объявив о сотрудничестве с отечественным IT-гигантом Yandex, запускает на рынок Geely Atlas, чья «мультимедийка» включает сервисы Яндекс.Авто. Владельцы такого «паркетника» смогут прокладывать маршрут с учетом пробок в реальном времени и пользоваться музыкальным сервисом онлайн.

Продажи обновленного «Атласа» стартуют 12 августа. В этот же день будут объявлены цены на новинку. Напомним, что авто с бензиновой наддувной «четверкой» объемом 1,8 л мощностью 184 л. с. в настоящий момент оценивается в 1 464 990 рублей. Кроме этого резвого агрегата модель комплектуют еще двухлитровым двигателем, развивающим до 139 «лошадей», или 148-сильным мотором объемом 2,4 л — на выбор.

Кстати, «китаец» с наиболее производительным турбодвижком добрался до отечественных дилеров не так давно — в середине марта. К слову сказать, это модернизированный мотор, чей предшественник знаком россиянам по седану Geely Emgrand GT.