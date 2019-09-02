Обновленный Nissan Patrol рассекретили до премьеры

Автомобиль подкараулили фотографы на стоянке одного из дилерских центров Nissan в Дубае. После фейслифтинга машина получила обновленную светотехнику и новую решетку радиатора, выполненную в едином стиле модельного ряда Nissan.
Сзади тоже появились обновленный бампер и крупные светодиодные фонари. Экстерьер переработан сильнее всего. В частности, на передней панели теперь два крупных монитора. Вероятно, оба — сенсорные. На них выведено управление климат-контролем и мультимедиа.
Гамма двигателей «Патруля» осталась прежней. Это бензиновые агрегаты объемом 4 и 5,6 литра, выдающие 275 и 400 л. с. соответственно. В пару к обоим приставлена 7-ступенчатая автоматическая коробка передач.
Скорее всего, внедорожник привезли к дилеру для того, чтобы подготовить к официальной премьере. Ведь изначально предполагалось, что она пройдет в Эмиратах. А уж затем машину покажут покупателям США и Австралии.
Россиянам же Nissan Patrol не видать, как собственных ушей. Скажем больше: линейка японской марки в нашей стране продолжает «худеть» — в ближайшем будущем мы расстанемся и с Juke, и с GT-R.