Обновленный Nissan Patrol рассекретили до премьеры

Сзади тоже появились обновленный бампер и крупные светодиодные фонари. Экстерьер переработан сильнее всего. В частности, на передней панели теперь два крупных монитора. Вероятно, оба — сенсорные. На них выведено управление климат-контролем и мультимедиа.

Гамма двигателей «Патруля» осталась прежней. Это бензиновые агрегаты объемом 4 и 5,6 литра, выдающие 275 и 400 л. с. соответственно. В пару к обоим приставлена 7-ступенчатая ​​автоматическая коробка передач.