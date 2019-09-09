Кроссовер Hyundai Creta для России обновился и подорожал

Отечественный бестселлер сегмента кроссоверов Hyundai Creta 2020 модельного года всего лишь получил дополненные списки оборудования в различных комплектациях. Так, доработанный «паркетник» в варианте Comfort может похвастать электроподогревом «лобовухи» и форсунок стеклоомывателя. А в топе модель укомплектовали круиз-контролем и информационно-развлекательным комплексом с пятидюймовым монитором, камерой заднего вида и шестью динамиками.

Прейскурант на авто тоже поменялся. В базе ценник на новинку останется прежним — 957 000 рублей. В вот авто со 123-сильным мотором, «автоматом» и передним приводом обойдется уже на 15 000 дороже дореформенного кроссовера.

Видимо, чтобы как-то подбодрить целевую аудиторию, плюс к этому на рынок выведут «Крету» в лимитированной спецверсии Rock Edition. Всего дилерам предоставят 3000 особенных автомобилей с черными глянцевыми накладками на бамперы и решетку радиатора и с такого же цвета корпусами боковых зеркал и рейлингами на крыше. Кроме того, Hyundai Creta Rock Edition, снаряженный 149-сильным двухлитровым мотором, оснастят коричневым салоном из экокожи и «мультимедийкой» с сервисом «Яндекс.Авто».