Китайцы сертифицировали в России большой кроссовер GAC GS8

Переживший обновление GAC GS8 засобирался в Россию. Среднеразмерный кроссовер родом из Китая получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), открыв свои технические характеристики с прицелом на потребителей нашей страны..
Дебютировавший в 2016 году GAC GS8 известен на ряде рынков под брендом Trumpchi. Его оборудуют для россиян двухлитровой «турбочетверкой» мощностью 190 л. с., работающей вместе с шестискоростным «автоматом». Авто будет предложено как с передним, так и с полным приводом.
В длину «паркетник» достигает 4836 мм, а в ширину — 1910 мм при высоте в 1770 мм и колесной базе в 2800 мм. GS8 с трехрядной компоновкой салона получил независимую переднюю подвеска типа Макферсон и многорычажную заднюю.
Автомобиль укомплектуют колесными дисками диаметром 18 или 19 дюймов, а в базовом списке оснащения будут климат-контроль, датчики давления в шинах, две подушки безопасности — фронтальная и боковая — для водителя и одна — для переднего пассажира, а так же модуль вызова экстренных служб, куда ж без него.
Стоит отметить, что в документе представлен довольно бедный перечень оборудования. Скорее всего, он включает только то, что необходимо указать при сертификации. На деле же авто обещает богатую начинку, характерную для «премиума».
Как бы амбициозно это ни было, но GAC GS8 потягается за внимание покупателей с уже давно знакомыми нашим соотечественникам Toyota Highlander и Volkswagen Touareg. А чуть позже к российским дилерам приедет еще один представитель китайского бренда — более скромный GAC GS5.