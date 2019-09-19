Китайцы сертифицировали в России большой кроссовер GAC GS8

Автомобиль укомплектуют колесными дисками диаметром 18 или 19 дюймов, а в базовом списке оснащения будут климат-контроль, датчики давления в шинах, две подушки безопасности — фронтальная и боковая — для водителя и одна — для переднего пассажира, а так же модуль вызова экстренных служб, куда ж без него.

Стоит отметить, что в документе представлен довольно бедный перечень оборудования. Скорее всего, он включает только то, что необходимо указать при сертификации. На деле же авто обещает богатую начинку, характерную для «премиума».

Как бы амбициозно это ни было, но GAC GS8 потягается за внимание покупателей с уже давно знакомыми нашим соотечественникам Toyota Highlander и Volkswagen Touareg. А чуть позже к российским дилерам приедет еще один представитель китайского бренда — более скромный GAC GS5.