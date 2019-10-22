В Россию едет немецко-китайский кроссовер Borgward

В общедоступной базе Федерального института промышленной собственности появились патентные изображения Borgward BX3. Правда, Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) автомобиль еще не получbл. Так что о технических спецификациях для России говорить пока рано.

Немецко-китайский BX3 потягается за внимание покупателей с Nissan Qashqai и Renault Duster. И у него даже будут шансы, конечно, в том случае, если получит систему полного привода.

В длину новинка доходит до 4410 мм, в ширину — до 1828 мм при высоте в 1670 мм и колесной базе — в 2560 мм.

Для китайских покупателей «паркетник» оснастили 150-сильной «турбочетверкой» объемом 1,4 л и оценили в 103 800 юаней (менее 1 000 000 рублей по актуальному курсу валют).