В Россию едет немецко-китайский кроссовер Borgward

Фото: Borgward
Компактный кроссовер Borgward BX3 дебютировал минувшей весной на автосалоне в Шанхае. Теперь же «паркетник» имеет все шансы появиться на российском рынке: немецкий автостроитель запатентовал производственный образец модели для продаж в нашей стране.

В общедоступной базе Федерального института промышленной собственности появились патентные изображения Borgward BX3. Правда, Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) автомобиль еще не получbл. Так что о технических спецификациях для России говорить пока рано.

Немецко-китайский BX3 потягается за внимание покупателей с Nissan Qashqai и Renault Duster. И у него даже будут шансы, конечно, в том случае, если получит систему полного привода.

В длину новинка доходит до 4410 мм, в ширину — до 1828 мм при высоте в 1670 мм и колесной базе — в 2560 мм.

Для китайских покупателей «паркетник» оснастили 150-сильной «турбочетверкой» объемом 1,4 л и оценили в 103 800 юаней (менее 1 000 000 рублей по актуальному курсу валют).

Фото: Федеральный институт промышленной собственности

Не исключено, что вместе с компактным авто к нашим соотечественникам прикатят флагмана — большой кроссовер Borgward BX7. По предварительным данным, в движение автомобиль будет приводить двухлитровый наддувный мотор мощностью 224 л. с., либо гибридная силовая установка с суммарной отдачей в 400 сил.

Напомним, что западногерманская марка Borgward со штаб-квартирой в Бремене была основана Карлом Боргвардом в 1929 году и просуществовала до 61-го, исчезнув в результате банкротства. Но в 2008-м внук основателя Кристиан Боргвард возродил компанию в Штутгарте.

Единственным инвестором «воскресшего» бренда стал китайский автостроитель Foton. На мощностях последнего в Поднебесной немцы и собирают свои автомобили.

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22 октября 2019
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