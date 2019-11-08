Geely представила совершенно новый кроссовер

«Паркетник» Geely Icon — второе по счету авто, построенное на «тележке» BMA (B-segment Modular Architecture). Первым был Geely Coolray, ожидаемый, к слову, и на российском рынке, дабы побороться за внимание покупателей с бестселлером в сегменте Hyundai Creta.

Над внешностью Icon трудились дизайнеры бренда из разных уголков планеты. Так, экстерьер разработали художники в Барселоне, салон — специалисты из Калифорнии, а заключительные доработки легли на плечи сотрудников шанхайской студии.

Стоит отметить, что новинка многое унаследовала от своего прототипа. Кроссоверу оставили оригинального исполнения радиаторную решетку, а также фары и фонари, выполненные в форме восьмерки или знака бесконечности, как кому больше нравится. Кроме того, авто оснастили выдвижными внешними ручками и боковыми зеркалами с интегрированными «поворотниками».