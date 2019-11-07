Lynk&Co показала новый купе-кроссовер для России

Фото: Lynk&Co
Китайско-шведская марка Lynk&Co, чьи модели разрабатываются совместно со специалистами Geely и Volvo, анонсировала четвертую по счету модель. Ее появление не исключено и в России.

Бренд Lynk&Co уже вывел на рынок три модели под незамысловатыми именами 01,02 и 03, новинка же получит индекс 05. От «четверки» в названии разработчики решили отказаться из-за суеверия.

Все дело в том, что на китайском языке слово «четыре» звучит почти так же как и «смерть». Поэтому «страшную» цифру жители Поднебесной неохотно используют в обиходе, заменяя ее буквой «F».

Судя по тизерам, Lynk&Co 05 сможет похвастать радиаторной решеткой в новом исполнении и многосекционными фонарями. При этом головная оптика получит структуру, схожую с другими моделями марки.

По данным китайских СМИ, купеобразный «паркетник» будет приводиться в движение 180-сильной «тройкой» с наддувом от Volvo объемом 1,5 л. Кроме нее в арсенале новинки ожидается двухлитровый турбированный мотор мощностью 190 и 238 «лошадей». Все они будут агрегатироваться с восьмиступенчатым «автоматом».

Как упоминал ранее портал «АвтоВзгляд», компания Lynk&Co, пока не представленная в России, уже начала строить планы по покорению нашего рынка. Об этом представители бренда рассказали на минувшем Шанхайском моторшоу.

Но в успешную реализацию этого замысла с каждым днем вериться все меньше. Особенно глядя на последнюю статистику отечественных автопродаж, просевших в октябре на 5,2%. Причем в ближайшее время ситуация вряд ли изменится в лучшую сторону.

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8 ноября 2019
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