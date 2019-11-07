Lynk&Co показала новый купе-кроссовер для России

Бренд Lynk&Co уже вывел на рынок три модели под незамысловатыми именами 01,02 и 03, новинка же получит индекс 05. От «четверки» в названии разработчики решили отказаться из-за суеверия.

Все дело в том, что на китайском языке слово «четыре» звучит почти так же как и «смерть». Поэтому «страшную» цифру жители Поднебесной неохотно используют в обиходе, заменяя ее буквой «F».

Судя по тизерам, Lynk&Co 05 сможет похвастать радиаторной решеткой в новом исполнении и многосекционными фонарями. При этом головная оптика получит структуру, схожую с другими моделями марки.