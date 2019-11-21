Трехрядные китайские кроссоверы GAC GS8 отгрузили российским дилерам

Трехрядный GAC GS8 «поймали» в объективы, пока автомобиль стоял на подъемнике одного из столичных ритейлерских центров. Об этом сообщил портал «Китайские автомобили», опубликовав соответствующие снимки.
Как сообщает наш корреспондент, находящийся сейчас на автосалоне в китайском Гуанчжоу, начала продаж «поднебесной» новинки в нашей стране осталось ждать недолго — они стартуют 9 декабря.
Судя по Одобрению типа транспортного средства (ОТТС), появившемуся в базе «Росстандарта» в сентябре, GS8 оснастят 190-сильной турбированной «четверкой» объемом 2 л, сочетающейся с шестиступенчатым «автоматом». И если по моторам альтернативы нет, то привод можно будет выбирать — передний или полный.
По умолчанию модель укомплектуют климат-контролем, датчиками давления в шинах, двумя водительскими подушками безопасности и одной — для переднего пассажира. Конечно, в оснащении будет присутствовать модуль вызова экстренных служб, без него нынче — никак.
Конкурент Toyota Highlander и Volkswagen Touareg (да-да, именно так считают китайские товарищи) в длину достигает 4836 мм, в ширину — 1910 мм при высоте в 1770 мм и колесной базе в 2800 мм. Но если с соперниками все понятно, то с ценником ясности пока нет. Надеемся, он будет ниже, чем у японского и немецкого игроков, уже хорошо известных россиянам. Иначе выбор покупателей будет явно не в пользу китайской новинки.