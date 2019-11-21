Трехрядные китайские кроссоверы GAC GS8 отгрузили российским дилерам

Трехрядный GAC GS8 «поймали» в объективы, пока автомобиль стоял на подъемнике одного из столичных ритейлерских центров. Об этом сообщил портал «Китайские автомобили», опубликовав соответствующие снимки.

Как сообщает наш корреспондент, находящийся сейчас на автосалоне в китайском Гуанчжоу, начала продаж «поднебесной» новинки в нашей стране осталось ждать недолго — они стартуют 9 декабря.

Судя по Одобрению типа транспортного средства (ОТТС), появившемуся в базе «Росстандарта» в сентябре, GS8 оснастят 190-сильной турбированной «четверкой» объемом 2 л, сочетающейся с шестиступенчатым «автоматом». И если по моторам альтернативы нет, то привод можно будет выбирать — передний или полный.