Минздрав, одернутый Путиным, отменил десятикратное подорожание медсправок для ГИБДД

А если быть совсем точными, то после окрика Владимира Путина, назвавшего инициативу медиков чушью, Минздрав отложил вступление в силу изменений в свой приказ №344н, регулирующий правила проведения медицинского освидетельствования для желающих получить водительское удостоверение. Напомним, что новая редакция ведомственного документа должна была вступить в силу 22 ноября текущего года.

Ее ключевой новеллой является обязательный анализ мочи на наличие психоактивных веществ (ПАВ) и крови на содержание карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT). В медицине содержание CDT считается косвенным маркером, свидетельствующим о хроническом злоупотреблении алкоголем.

В преддверии 22 ноября выяснилось, что из-за новых требований Минздрава справка от нарколога для ГИБДД подорожает для водителя примерно в 10 раз. Она поднимется до 4000—8000 рублей — в зависимости от региона. СМИ наполнились сообщениями о возникновении гигантских очередей в наркодиспансеры из желающих в последний момент сэкономить на справке для ГИБДД. На этом фоне и появилось заявление замминистра здравоохранения Олега Салагая.