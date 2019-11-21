Минздрав, одернутый Путиным, отменил десятикратное подорожание медсправок для ГИБДД

А если быть совсем точными, то после окрика Владимира Путина, назвавшего инициативу медиков чушью, Минздрав отложил вступление в силу изменений в свой приказ №344н, регулирующий правила проведения медицинского освидетельствования для желающих получить водительское удостоверение. Напомним, что новая редакция ведомственного документа должна была вступить в силу 22 ноября текущего года.
Ее ключевой новеллой является обязательный анализ мочи на наличие психоактивных веществ (ПАВ) и крови на содержание карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT). В медицине содержание CDT считается косвенным маркером, свидетельствующим о хроническом злоупотреблении алкоголем.
В преддверии 22 ноября выяснилось, что из-за новых требований Минздрава справка от нарколога для ГИБДД подорожает для водителя примерно в 10 раз. Она поднимется до 4000—8000 рублей — в зависимости от региона. СМИ наполнились сообщениями о возникновении гигантских очередей в наркодиспансеры из желающих в последний момент сэкономить на справке для ГИБДД. На этом фоне и появилось заявление замминистра здравоохранения Олега Салагая.
– С учетом обеспокоенности граждан министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей. Соответствующий приказ уже подписан министром и направлен на государственную регистрацию, — написал чиновник в своем Telegram-канале. Он также сообщил, что будет проведен дополнительный анализ методов, используемых для медицинского освидетельствования, «в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах».
Почему-то не удивляет, что ответственные пиджаки из Минздрава не удосужились произвести этот свой «дополнительный анализ» заранее, на стадии разработки злополучных поправок в приказ №344н. Разве сложно было вспомнить, что ежегодно в России получают и меняют «права» порядка 5,5 млн. человек? И понять, что новеллы вынудят их потратить на это не менее 20 млрд. рублей?
По некоторым данным, производитель оборудования и реагентов для анализов на CDT существует в мире чуть ли не в единственном числе. Это — французская компания-разработчик аппаратов для капиллярного электрофореза SEBIA. Расходники — тоже французские. Получается, что львиная доля из ежегодных водительских 20 млрд. будет уходить за рубеж и в карманы владельцев отечественных фирм-посредников, занимающихся импортом французской медицинской продукции в Россию.
В этой связи интересно было бы уточнить: связаны ли компании-поставщики иностранного оборудования для капиллярного электрофореза с конкретными чиновниками Минздрава — особенно теми, что подвизаются на ниве наркологии — какими-либо неформальными узами? Не исключено, кстати, что ими могут оказаться те же люди, что уже засветились в скандальчике вокруг темы оснащения каждой российской школы оборудованием для выявления употребляющих наркотики учащихся.
Отвлекаясь от богатой на предположения темы коррупционных подозрений, нельзя не упомянуть следующие факты. Прежде всего, применяемый сейчас повсеместно анализ на CDT имеет погрешность до 15%. Это означает, что примерно по 165 000 человек ежегодно (15 % от 5,5 млн. получающих «права») будут ложно обвинены в алкоголизме с соответствующими проблемами для них — отказом в выдаче водительских удостоверений и необходимостью доказывать, что «ты не верблюд».
Существующая методика Минздрава утверждает, что при содержании СDT в крови свыше 1,2%, человека следует считать фактически алкоголиком — со ссылками на международный опыт. На самом же деле зарубежная тематическая научная литература говорит, что намеки на алкоголизм начинаются с 2,2% СDT, а всерьез о нем говорить можно лишь с 3%. Ведь у совершенно здоровых и совершенно не пьющих людей фоновый уровень CDT вполне может находиться на отметке 1,6%. К тому же у женщин он по определению выше чем у мужчин!
Все вместе это означает одно: Минздрав то ли сознательно, то ли по недомыслию решил «поставить на деньги» всех российских водителей.
Но что-то пошло не так и тихий внутриведомственный «междусобойчик» вылез на федеральный уровень. Помимо информационной волны в СМИ, к скандалу подключились даже депутаты: вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и председатель комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов обратились к Дмитрию Медведеву с просьбой приостановить действие приказа Минздрава России об изменениях в правилах прохождения медосвидетельствования водителей и усовершенствовать существующую методику исследований на наличие GFD и CDT в организме человека.
Но точку в этом вопросе поставил Владимир Путин, благодаря которому в итоге сомнительная инициатива была приостановлена. Именно приостановлена, а не отменена. Ведь когда медики изыщут возможность снизить стоимость дополнительных анализов, то вновь погонят на них водителей.