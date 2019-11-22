Большой китайский кроссовер Exeed TXL приедет в Россию летом 2020 года

Речь идет о Exeed TXL удлиненной версии модели TX, показанной в серийном варианте в апреле этого года на Шанхайском автосалоне. Кроссовер появится в России в 3 квартале 2020 года, но о ценах и комплектациях производитель пока не сообщает.

Однако по некоторым данным, прайс на люксовый SUV будет начинаться от 2 млн. рублей. В настоящее время автомобиль проходит сертификационные испытания для получения ОТТС.