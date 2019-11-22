Большой китайский кроссовер Exeed TXL приедет в Россию летом 2020 года

Фото Chery
Как уже писал портал «АвтоВзгляд», вскоре в России появится еще один премиальный китайский бренд — Exeed, принадлежащий хорошо известной у нас марке Chery. И сегодня представители компании сообщили о сроках выхода на наш рынок первой модели нового игрока в сегменте люксовых SUV.

Речь идет о Exeed TXL удлиненной версии модели TX, показанной в серийном варианте в апреле этого года на Шанхайском автосалоне. Кроссовер появится в России в 3 квартале 2020 года, но о ценах и комплектациях производитель пока не сообщает.

Однако по некоторым данным, прайс на люксовый SUV будет начинаться от 2 млн. рублей. В настоящее время автомобиль проходит сертификационные испытания для получения ОТТС.

Напомним, что и TX, и TXL вооружены турбировпнным 1,6-литровым мотор мощностью 190 л. с., агрегатированным с 7-ступечатым «роботом».

При этом кроссовер, в отличие от большинства продаваемых у нас «китайцев» может быть не только передне-, но и полноприводным.Но вот привезут ли к нам версию 4х4 — также не ясно. С другой стороны, зачем машине полный привод, если ее клиренс составляет всего 160 мм?

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22 ноября 2019
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