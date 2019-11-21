Geely готовит к продаже в России три новых кроссовера

Первой ласточкой станет представленный на минувшем Московском автосалоне кроссовер Geely SX11, построенный на платформе ВМА от Volvo. Правда, для нас модель назовут более пафосным, а главное — приятным для русского слуха именем — Coolray. В отличие от локального рынка, в Россию автомобиль не приедет с жалким моторчиком объемом 1 литра, а обзаведется более внушительным 1,5-литровым движком с наддувом. В связке с ним намерена трудиться преселективная коробка передач с двойным сцеплением и семью скоростями. Опций обещается — выше крыши.

Еще одной новинкой будущего года станет модернизированный хедлайнер марки — Geely Atlas с приставкой PRO. Самый продаваемый кроссовер китайского бренда призван сильно улучшить свои позиции за счет целой россыпи серьезных доработок.