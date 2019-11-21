Geely готовит к продаже в России три новых кроссовера

Первой ласточкой станет представленный на минувшем Московском автосалоне кроссовер Geely SX11, построенный на платформе ВМА от Volvo. Правда, для нас модель назовут более пафосным, а главное — приятным для русского слуха именем — Coolray. В отличие от локального рынка, в Россию автомобиль не приедет с жалким моторчиком объемом 1 литра, а обзаведется более внушительным 1,5-литровым движком с наддувом. В связке с ним намерена трудиться преселективная коробка передач с двойным сцеплением и семью скоростями. Опций обещается — выше крыши.
Еще одной новинкой будущего года станет модернизированный хедлайнер марки — Geely Atlas с приставкой PRO. Самый продаваемый кроссовер китайского бренда призван сильно улучшить свои позиции за счет целой россыпи серьезных доработок.
Финальный аккорд — новейший полноприводный кроссовер с претензией на премиальность — Geely FY11. Полностью диодная адаптивная оптика, панорама, огромный букет электронных ассистентов, куча камер, кожаный салон и даже встроенный видеорегистратор — это лишь малая доля того, чем похвастает новинка.
Под капотом 238 сил мощности, турбина и восемь передач гидромеханики. Настройки руля и шасси, мягко говоря, впечатляющие! Да-да, машина бодро едет и неплохо управляется, в чем обозреватель портала «АвтоВзгляд» Вячеслав Василенко убедился лично, обкатав кроссовер на специальном гоночном полигоне. Все подробности — здесь.