Корейцы расширили список модификаций KIA Seltos для России

Итак, в ассортименте KIA Seltos будет два (а не один!) «атмосферника» — объемом 1,6 и 2 л мощностью 120 и 147 л. с. соответственно, а также двигатель с наддувом на 1,6 л, развивающий 175 «лошадей».

Кроме того, автомобиль — на выбор покупателя — будут комплектовать «механикой», АКП, вариатором или семискоростным «роботом» с парой сцеплений.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», Seltos представят в пяти комплектациях — Luxe, Style, Prestige, Premium и Premium+ с передним и полным приводом, получив в результате девять различных вариантов оснащения.