В конце нынешнего и начале будущего года Москву перекроют для движения транспорта

В самом сердце Первопрестольной в новогодние каникулы пройдет фестиваль «Путешествие в Рождество» с концертами, спектаклями и мастер-классами для москвичей и гостей столицы. Из-за чего с 02:00 28 декабря до 22:00 6 января 2020 пешеходными станут четыре улицы: Тверская от Тверского бульвара до Моховой, Моховая от Воздвиженки до Тверской, а также Охотный Ряд от Моховой до Театрального проезда и Театральный проезд от Охотного Ряда до Петровки.

Кроме того, запретят движение автомобилей в шести переулках: Малом Гнездниковском, Леонтьевском, Газетном, Никитском, Глинищевском и Брюсовом. Число парковок тоже сократится. В это же время закроют плоскостные парковки №9002 на улице Охотный Ряд и №9006 на Театральной площади.

Негде будет оставить машину в Малом Гнездниковском и Леонтьевском переулках с 06:00 25 декабря до 02:00 28 декабря, а также в Газетном и Никитском переулках с 06:00 27 декабря до 02:00 28 декабря.

Администрация столицы просит автомобилистов заранее планировать маршруты поездок и, по возможности, пользоваться общественным транспортом. А еще учитывать, что информация об изменении схем движения будет дополняться.