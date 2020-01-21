Infiniti на полгода задерживается с премьерой новейшего купе-кроссовера

Японский бренд уже проанонсировал новый Infiniti QX55, показав первые тизеры паркетника. Правда, рисунки практически не несут никакой информации помимо того, что дизайн авто вдохновлен Infiniti FX первого поколения. Ожидается, что компактная модель повоюет за покупателей с BMW X4 и Mercedes-Benz GLC Coupe.

Между тем, запуск модели в производство пройдет не в июне, как ожидалось ранее, а лишь в ноябре. По крайней мере, об этом сообщило издание Automotive News. По некоторым данным, QX55 станет производной от хорошо знакомого поклонникам марки Infiniti QX50.

Последний в России оснащается двухлитровой бензиновой «четверкой» мощностью 249 л. с. VC-Turbo. Турбированный двигатель с изменяемыми фазами газораспределения работает в связке с вариатором и системой полного привода. Автомобиль в базовой комплектации оценивается в 2 749 000 рублей.