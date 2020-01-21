Infiniti на полгода задерживается с премьерой новейшего купе-кроссовера

Фото: Infiniti
Зарубежные СМИ растиражировали известие о том, что совершенно новый компактный премиальный кроссовер с купеобразным силуэтом Infiniti QX55 мы увидим позже обещанного срока. Так что грядущим летом новинку ждать не стоит.

Японский бренд уже проанонсировал новый Infiniti QX55, показав первые тизеры паркетника. Правда, рисунки практически не несут никакой информации помимо того, что дизайн авто вдохновлен Infiniti FX первого поколения. Ожидается, что компактная модель повоюет за покупателей с BMW X4 и Mercedes-Benz GLC Coupe.

Между тем, запуск модели в производство пройдет не в июне, как ожидалось ранее, а лишь в ноябре. По крайней мере, об этом сообщило издание Automotive News. По некоторым данным, QX55 станет производной от хорошо знакомого поклонникам марки Infiniti QX50.

Последний в России оснащается двухлитровой бензиновой «четверкой» мощностью 249 л. с. VC-Turbo. Турбированный двигатель с изменяемыми фазами газораспределения работает в связке с вариатором и системой полного привода. Автомобиль в базовой комплектации оценивается в 2 749 000 рублей.

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21 января 2020
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