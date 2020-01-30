Volkswagen анонсировал премьеру новейшего компактного кроссовера

К автосалону в индийском Дели Volkswagen готовит дебют новейшего кроссовера, чье название пока держится в тайне. По некоторым данным, автомобиль возведут на моноприводной платформе MQB A0. На эту «тележку», к слову, поставили концептуальный паркетник Skoda Vision IN: его представят на том же мотор-шоу.
Судя по тизеру, новинка будет тех же размеров, что и европейский Volkswagen T-Cross, но получит иную внешность и, вероятно, скромный ценник. Можно предположить, что немцы собираются представить аналог вышеупомянутого кроссовера для Индии. На вооружении авто ожидаются бензиновые турбомоторы объемом 1 л и 1,5 л.
Не исключено, что новинку запустят и в других странах. Кстати, кроме безымянного «бюджетника» на стенде автостроителя будет еще три модели, и все класса SUV — Volkswagen T-Roc, «зеленый» шоу-кар I. D. Crozz и длиннобазный Tiguan Allspace.
Кстати, последний, как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», может добраться и до российского рынка. Осенью модель получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), опубликованное в открытой базе Росстандарта. Если удлиненный «Тигуан» все-таки пополнит продуктовую линейку, то со 180-сильным бензиновым турбомотором объемом 2 л и — на выбор — с тем же движком, форсированным до 220 «лошадей».