Китайцы показали салон кроссовера Chery Tiggo 8 для России

На передней консоли Chery Tiggo 8 расположились сразу три экрана. Семидюймовый выступает в качестве «приборки», позволяющей выбирать три темы оформления. Выводить на монитор нужную информацию — пробег, температуру за бортом или давление в шинах — помогают кнопки мультифункционального руля.

Информационно-развлекательная система Tiggo 8 с восемью динамиками, камерой заднего вида и возможностью интеграции со смартфоном получила сенсорный дисплей диагональю 10,25 дюйма. Кроме того, на центральной панели имеется еще один тачпад, представляющий собой пульт управления климатической системой и подогревом сидений.