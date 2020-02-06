Китайцы показали салон кроссовера Chery Tiggo 8 для России

На передней консоли Chery Tiggo 8 расположились сразу три экрана. Семидюймовый выступает в качестве «приборки», позволяющей выбирать три темы оформления. Выводить на монитор нужную информацию — пробег, температуру за бортом или давление в шинах — помогают кнопки мультифункционального руля.
Информационно-развлекательная система Tiggo 8 с восемью динамиками, камерой заднего вида и возможностью интеграции со смартфоном получила сенсорный дисплей диагональю 10,25 дюйма. Кроме того, на центральной панели имеется еще один тачпад, представляющий собой пульт управления климатической системой и подогревом сидений.
На центральном тоннеле «восьмерки» разработчики разместили клавишу стояночного тормоза, а также кнопки включения парктроников, камер кругового обзора и ассистента движения при спуске. Там же есть два подстаканника и отдел для хранения мелочевки, а в подлокотнике — охлаждаемое отделение и пара USB-разьемов. Остается добавить, что интерьер кроссовера щеголяет хромированными декоративными элементами.
Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», старт продаж Chery Tiggo 8 в нашей стране намечен на март. Представители компании отдельно подчеркивают, что не смотря на серьезную ситуацию, сложившуюся в КНР из-за эпидемии коронавируса, планы эти не изменились.