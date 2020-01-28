Большой китайский кроссовер Chery Tiggo 8 едет в Россию

Самый габаритный в продуктовой линейке компании кроссовер Chery Tiggo 8 построен на платформе T1X, разработанной вместе с британскими инженерами из Jaguar Land Rover. «Тележка», которую новинка разделила с Tiggo 4 и Tiggo 7, обещает хорошую управляемость, динамику и комфорт.

Новый для россиян Tiggo 8 в длину растянулся на 4700 мм, достигнув в ширину 1860 мм и в высоту 1705 мм при колесной базе в 2710 мм. Автомобиль почти на 20 см длиннее той же самой «семерки». Дорожный просвет — 190 мм.

Модель получила переднюю независимую подвеску типа McPherson и многорычажную заднюю.