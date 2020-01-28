Большой китайский кроссовер Chery Tiggo 8 едет в Россию

Самый габаритный в продуктовой линейке компании кроссовер Chery Tiggo 8 построен на платформе T1X, разработанной вместе с британскими инженерами из Jaguar Land Rover. «Тележка», которую новинка разделила с Tiggo 4 и Tiggo 7, обещает хорошую управляемость, динамику и комфорт.
Новый для россиян Tiggo 8 в длину растянулся на 4700 мм, достигнув в ширину 1860 мм и в высоту 1705 мм при колесной базе в 2710 мм. Автомобиль почти на 20 см длиннее той же самой «семерки». Дорожный просвет — 190 мм.
Модель получила переднюю независимую подвеску типа McPherson и многорычажную заднюю.
Объем багажника порадует владельцев «восьмерки» с пятиместной конфигурацией салона вместимостью 892 л (1932 л при сложенных сиденьях второго ряда). Но и хозяев авто с семью местами, скорее всего, не разочарует объемом в 193 л.
Какой мотор будет на вооружуении кроссовера для России, пока — секрет. Напомним, что после обновления модель обзавелась 1,6-литровым турбомотором мощностью 197 л. с., агрегатированным с семискоростным «роботом». Но не стоит исключать, что авто прикатит с дореформенным 149-сильным движком.
Старт продаж уже не за горами, он намечен на март. Цены и спецификации будут объявлены позднее.