Обновленный Volkswagen Tiguan «засветился» на фото

Компактный Volkswagen Tiguan второго поколения вышел на рынок в 2016 году и с тех пор не менялся. Несмотря на это, автомобиль оставался крайне популярным. Так, в России паркетник в 2019 году разлетелся тиражом, превысившим 37 000 экземпляров, что на 11% больше результатов годичной давности.
Все же пришло время первого в текущей итерации фейслифтинга. Кстати, выводя на ходовые испытания обновленный Tiguan, немцы применили так называемую скрытую маскировку. Ее можно заметить лишь при ближайшем рассмотрении.
Основные изменения можно заметить в передней части «Тигуана». Предполагается, что кроссовер получит радиаторную решетку и оптику, выполненную в одном ключе с восьмым Volkswagen Golf. Поменяются бамперы и дизайн колесных дисков. Есть мнение, что паркетник может позаимствовать у «Гольфа» и моторы.
По непроверенным данным, VW Tiguan 2021 модельного года дебютирует в ближайшее время. Не исключено, что поклонники бренда увидят новинку уже на Женевском моторшоу в начале марта. Кстати, в январе по Сети гуляли фото модернизированный кроссовера без камуфляжа: автомобиль поймали во время официальной фотосессии.