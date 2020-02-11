Обновленный Volkswagen Tiguan «засветился» на фото

Компактный Volkswagen Tiguan второго поколения вышел на рынок в 2016 году и с тех пор не менялся. Несмотря на это, автомобиль оставался крайне популярным. Так, в России паркетник в 2019 году разлетелся тиражом, превысившим 37 000 экземпляров, что на 11% больше результатов годичной давности.

Все же пришло время первого в текущей итерации фейслифтинга. Кстати, выводя на ходовые испытания обновленный Tiguan, немцы применили так называемую скрытую маскировку. Ее можно заметить лишь при ближайшем рассмотрении.