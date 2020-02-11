Обновленный Volkswagen Tiguan «засветился» на фото

Фото: Volkswagen
Самый продаваемый кроссовер немецкого бренда на российском рынке — Volkswagen Tiguan — вскоре обновится. Рестайлинговая модель попала в шпионские объективы на зимних шведских дорогах. С первого взгляда может показаться, что авто растеряло камуфляж. Но, на деле, это не так.

Компактный Volkswagen Tiguan второго поколения вышел на рынок в 2016 году и с тех пор не менялся. Несмотря на это, автомобиль оставался крайне популярным. Так, в России паркетник в 2019 году разлетелся тиражом, превысившим 37 000 экземпляров, что на 11% больше результатов годичной давности.

Все же пришло время первого в текущей итерации фейслифтинга. Кстати, выводя на ходовые испытания обновленный Tiguan, немцы применили так называемую скрытую маскировку. Ее можно заметить лишь при ближайшем рассмотрении.

  • Фото: Carscoops
  • Фото: Carscoops

Основные изменения можно заметить в передней части «Тигуана». Предполагается, что кроссовер получит радиаторную решетку и оптику, выполненную в одном ключе с восьмым Volkswagen Golf. Поменяются бамперы и дизайн колесных дисков. Есть мнение, что паркетник может позаимствовать у «Гольфа» и моторы.

По непроверенным данным, VW Tiguan 2021 модельного года дебютирует в ближайшее время. Не исключено, что поклонники бренда увидят новинку уже на Женевском моторшоу в начале марта. Кстати, в январе по Сети гуляли фото модернизированный кроссовера без камуфляжа: автомобиль поймали во время официальной фотосессии.

бензин, двигатель, новинки рынка, автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, ДВС, автозаводы, кроссоверы, дорога, трасса, дизельное топливо
11 февраля 2020
1