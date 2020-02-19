Toyota дразнит тизером нового полноприводного кроссовера

На изображении новейшего паркетника Toyota видна только кормовая часть авто с вертикальными узкими светодиодными фонарями. Кроссовер оснастили системой интеллектуального полного привода в сочетании с гибридной силовой установкой, когда для задней оси установлен электромотор. Об этом говорят два шильда на пятой двери.
Ожидается, что автомобиль построят на «тележке» GA-B — самой компактной версии глобальной архитектуры TNGA, ставшей базой для Toyota Yaris нового поколения. Судя по всему, именно Yaris поделится с грядущей новинкой основными узлами и агрегатами.
При этом авто класса SUV получит увеличенный дорожный просвет и будет габаритнее своего соплатформенника. В Европе модель, вероятно, потягается за внимание покупателей с Nissan Juke и Volkswagen T-Cross, у нас не представленные.
Анонсированный автомобиль дебютирует 3 марта на автосалоне в Женеве, а в продуктовой линейке бренда займет место на ступеньку ниже Toyota C-HR. Последний, к слову, представлен и на российском рынке с 1,2-литровым турбомотором мощностью 116 л. с. и 148-сильным «атмосферником» объемом 2 л. Оба агрегатированы с вариатором. Привод — полный или передний.