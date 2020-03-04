Toyota отложила премьеру нового полноприводного кроссовера

Фото: Toyota
Женевский автосалон отменили из-за эпидемии коронавируса, и автобренды начали искать иные возможности, чтобы представить публике подготовленные к выставке новинки. Многие провели интернет-трансляции. Но не компания Toyota: японцы просто отложили свою главную премьеру — новейший компактный полноприводный кроссовер — до лучших времен.

Дебют паркетника Toyota, конечно, состоится, но точная дата пока не называется. По сообщению европейского автоиздания Automotive News, ссылающегося на свой собственный источник, авто представят в ближайшие «недели либо месяцы». Такой размытой формулировкой японцы, похоже, пытаются сохранять интригу до последнего.

Зато автостроитель определился со сроками старта продаж новинки: они начнутся до марта 2021 года. Кроссовер, построенный на одной платформе с Toyota Yaris, откроет бренду дверь в один из самых перспективных сегментов — маленьких SUV.

Напомним, что автомобиль будет все же крупнее «Яриса», а также получит гибридную силовую установку и систему полного привода. Последняя, к слову, встречается не так часто в этом классе. Можно предположить, что за внимание потребителей модель повоюет с Nissan Juke и Volkswagen T-Cross. Но то в Европе, а в нашей стране ни первый, ни второй не продаются.

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4 марта 2020
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