Toyota отложила премьеру нового полноприводного кроссовера

Дебют паркетника Toyota, конечно, состоится, но точная дата пока не называется. По сообщению европейского автоиздания Automotive News, ссылающегося на свой собственный источник, авто представят в ближайшие «недели либо месяцы». Такой размытой формулировкой японцы, похоже, пытаются сохранять интригу до последнего.

Зато автостроитель определился со сроками старта продаж новинки: они начнутся до марта 2021 года. Кроссовер, построенный на одной платформе с Toyota Yaris, откроет бренду дверь в один из самых перспективных сегментов — маленьких SUV.

Напомним, что автомобиль будет все же крупнее «Яриса», а также получит гибридную силовую установку и систему полного привода. Последняя, к слову, встречается не так часто в этом классе. Можно предположить, что за внимание потребителей модель повоюет с Nissan Juke и Volkswagen T-Cross. Но то в Европе, а в нашей стране ни первый, ни второй не продаются.