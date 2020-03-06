Новые внедорожники для России, которые появятся в продаже весной

KIA Mohave
Этой весной ждем глубоко модернизированный рамный внедорожник KIA Mohave. Автомобиль получил новый экстерьер и полностью переработанный салон, в котором появился 12,3-дюймовый экран, проекционный дисплей и «продвинутая» мультимедиа с функцией голосового управления.
Под капотом внедорожника, как прежде, будет стоять наддувный дизельный мотор объемом 3 литра и мощностью 249 л. с., что позволит хоть чуть, но сэкономить на транспортном налоге. В паре с двигателем работает восьмиступенчатый «автомат». Отметим и то, что вместо ГУРа, внедорожник получит электрический усилитель руля.
Mitsubishi ASX
Обновленный ASX ждем в апреле этого года. В техническом плане кроссовер не сильно изменился, а вот внешне — довольно значительно. Передняя часть напоминает пикап L200, а сзади дизайнеры изменили форму бампера. В центре передней панели появился 8-дюймовый сенсорный дисплей, взамен 7-дюймового. Теперь на нем можно просматривать видео, записанное на USB-накопителе.
Скорее всего, кроссовер оснастят прежними атмосферными моторами объемом 1,6 л (117 л. с.) и 2.0 л (150 л. с.). Привод — передний или полный.
УАЗ Пикап с «автоматом»
В прошлом году УАЗ «Патриот» наконец-то получил автоматическую коробку передач. Шестиступенчатая трансмиссия Punch Powerglide сделала российский рамный внедорожник более удобным в эксплуатации. Плюс, машина стала менее вибронагруженной. Теперь двухпедальную версию готовится получить пикап.
Начало выпуска ульяновских «автоматических» грузовичков анонсировали в апреле. Заводчане надеются, что появление такой версии увеличит спрос на модель. Чтож, поглядим…