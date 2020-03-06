Новые внедорожники для России, которые появятся в продаже весной

Mitsubishi ASX

Обновленный ASX ждем в апреле этого года. В техническом плане кроссовер не сильно изменился, а вот внешне — довольно значительно. Передняя часть напоминает пикап L200, а сзади дизайнеры изменили форму бампера. В центре передней панели появился 8-дюймовый сенсорный дисплей, взамен 7-дюймового. Теперь на нем можно просматривать видео, записанное на USB-накопителе.

Скорее всего, кроссовер оснастят прежними атмосферными моторами объемом 1,6 л (117 л. с.) и 2.0 л (150 л. с.). Привод — передний или полный.

УАЗ Пикап с «автоматом»

В прошлом году УАЗ «Патриот» наконец-то получил автоматическую коробку передач. Шестиступенчатая трансмиссия Punch Powerglide сделала российский рамный внедорожник более удобным в эксплуатации. Плюс, машина стала менее вибронагруженной. Теперь двухпедальную версию готовится получить пикап.

Начало выпуска ульяновских «автоматических» грузовичков анонсировали в апреле. Заводчане надеются, что появление такой версии увеличит спрос на модель. Чтож, поглядим…