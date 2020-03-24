Как открутить закисший крепеж, или Ищем достойную альтернативу WD-40

Коррозия — вечный спутник любого автомобиля. Сколько болтов, гаек, шпилек, штуцеров и прочего крепежа/соединительных элементов было испорчено при ремонте машин! Это только в книжках по ремонту все просто — «ключом на 10 отворачиваем болты и демонтируем…». На самом деле, открутить и не повредить — искусство. Постигли его опытные мастера СТО и просвещенные автолюбители, которые давно и успешно используют специальные химические средства, облегчающие разборку пораженных коррозией резьбовых соединений.

Из чего состоят и как работают такие составы? Химическая формула у каждого производителя своя, но основу составляет комплекс растворителей, пакет функциональных присадок, смазывающие и вспомогательные компоненты. Состав через микропоры приникает внутрь грязи, ржавчины, проходит в зазоры между деталями, доставляя туда влаговытесняющие и смазывающие компоненты, которые снижают момент сдвига «прикипевших» элементов относительно друг друга. По мере проникновения растворителя и переносимого им пакета присадок вглубь ржавчины, чешуйки из которых она состоит, отделяются друг от друга, что снижает силу «схватывания» деталей.

Одним из таких составов является широко известная смазка ВД-40. О ее достоинствах можно говорить много и долго, потому что она является достаточно универсальной. Огорчает лишь одно — курсы валют неминуемо растут, обеспечивая закономерный рост смазки в магазинах, за счет чего многим она становится уже не по карману. Да и зачем, ведь есть же много альтернативных средств не хуже по своей эффективности. Как пример, средство «Жидкий ключ» от ASTROhim. Пусть препарат не отличается своей универсальностью, однако являясь специализированным, позволяет быстро открутить болты и другие закисшие соединения.