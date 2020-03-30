В России срочно отзывают кроссоверы Audi и Volkswagen из-за серьезных проблем с управлением

Под отзывную кампанию попали 32 премиальных кроссовера Audi Q7 и Q8, проданных с 2016 по 2020 год, а также 24 Volkswagen Touareg, отданных в руки покупателей с 2018-го по настоящий момент. Из-за плохого резьбового соединения промежуточного вала в рулевом механизме, автомобили в любую минуту могут оказаться без управления. Причем, так как проблема механического толка, контрольная лампочка на «приборке» не загорится.

Представители немецких марок в ближайшее время оповестят хозяев авто об опасном дефекте, но только в том случае, если владелец — первый. Чтобы не упустить время, стоит самостоятельно и более оперативно узнать, попадает ли конкретный автомобиль под сервисное мероприятие. Для этого необходимо на сайте Росстандарта в разделе «Сервисы» найти разжел по отзывным кампаниям ТС.

Если система отыскала по VIN акцию с участием авто, необходимо связаться с дилером и записаться на ремонт, где некондиционное крепление заменят. Кстати, паркетники Audi Q7 и Q8 накануне уже засветились в сообщении об очередном отзыве. Как уточнял портал «АвтоВзгляд», у них обнаружен дефект водительского кресла, ведущий к повреждению проводки.