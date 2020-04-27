Опубликованы фото новейшего Geely FY11 для России

В шоу-руме белорусского завода, где для российских покупателей собирают автомобили Geely, появился новейший кроссовер. Возможно, Geely FY11 готовится встать на конвейер предприятия. Стоит отметить, что официального подтверждения этому еще нет, можно лишь предполагать.

Запуск паркетника FY11 на нашем рынке в 2020-м году китайцы анонсировали еще прошлой весной. И, как уточнил порталу «АвтоВзгляд» официальный представитель компании Geely Александр Будрин, планы по выводу автомобиля в продажу с тех пор не изменились, правда, точные сроки пока не обозначены. В некоторых СМИ промелькнули данные, что кроссовер прикатит в Россию в третьем квартале.