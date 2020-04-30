Стоит ли покупать подержанный Mitsubishi Pajero четвертого поколения

Четвертое поколение Mitsubishi Pajero дебютировало в далеком уже 2006 году. В 2011-м автомобиль пережил первый рестайлинг, а в 2014-м пришла пора второго по счету обновления. Кстати, машину производят до сих пор, так что выбор «Паджериков» более, чем широк. Можно купить экземпляр первых лет выпуска за смешные по нынешним временам 500 000 рублей, а можно выбрать и новый автомобиль, который обойдется минимум в 2 989 000 рублей. Мы же сосредоточимся именно на подержанных авто и расскажем, на что обратить внимание при осмотре.

Кузов

Лакокрасочное покрытие внедорожника довольно «нежное», потому со временем на нем появляется множество царапин и сколов, которые еще и начинают цвести. Чаще всего первые очаги коррозии возникают на двери багажника и планке, разделяющей стекла задней двери. Ржа расцветает и под уплотнителем дверей на рамке окон. Кроме того, легко поддаются коррозии колпаки гаек ступиц и рамка крышки запасного колеса.

Двигатель

Чаще всего под капотом Pajero встречаются бензиновые атмосферные моторы объемом 3 л (178 л. с.) и 3,8 л (250 л. с.), а так же 3,2-литровый «дизель» в 170 л. с. Младший агрегат не доставит серьезных хлопот. Это надежный двигатель родом из 80-х, к тому же спокойно потребляющий 92-й бензин. Слабое место 250-сильного движка — заслонка на впускном коллекторе. Из-за ослабших винтов она может попасть в цилиндро-поршневую группу. Итог — капитальный ремонт.

«Дизель» с индексом 4D41 требователен к качеству топлива. После 100 000 км пробега у него может выйти из строя клапан высокого давления в ТНВД. Ну а форсунки, как правило, «выхаживают» более 150 000 км.