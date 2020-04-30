Стоит ли покупать подержанный Mitsubishi Pajero четвертого поколения

Четвертое поколение Mitsubishi Pajero дебютировало в далеком уже 2006 году. В 2011-м автомобиль пережил первый рестайлинг, а в 2014-м пришла пора второго по счету обновления. Кстати, машину производят до сих пор, так что выбор «Паджериков» более, чем широк. Можно купить экземпляр первых лет выпуска за смешные по нынешним временам 500 000 рублей, а можно выбрать и новый автомобиль, который обойдется минимум в 2 989 000 рублей. Мы же сосредоточимся именно на подержанных авто и расскажем, на что обратить внимание при осмотре.
Кузов
Лакокрасочное покрытие внедорожника довольно «нежное», потому со временем на нем появляется множество царапин и сколов, которые еще и начинают цвести. Чаще всего первые очаги коррозии возникают на двери багажника и планке, разделяющей стекла задней двери. Ржа расцветает и под уплотнителем дверей на рамке окон. Кроме того, легко поддаются коррозии колпаки гаек ступиц и рамка крышки запасного колеса.
Двигатель
Чаще всего под капотом Pajero встречаются бензиновые атмосферные моторы объемом 3 л (178 л. с.) и 3,8 л (250 л. с.), а так же 3,2-литровый «дизель» в 170 л. с. Младший агрегат не доставит серьезных хлопот. Это надежный двигатель родом из 80-х, к тому же спокойно потребляющий 92-й бензин. Слабое место 250-сильного движка — заслонка на впускном коллекторе. Из-за ослабших винтов она может попасть в цилиндро-поршневую группу. Итог — капитальный ремонт.
«Дизель» с индексом 4D41 требователен к качеству топлива. После 100 000 км пробега у него может выйти из строя клапан высокого давления в ТНВД. Ну а форсунки, как правило, «выхаживают» более 150 000 км.
Коробка передач
В целом, трансмиссия внедорожника надежна, и серьезных проблем с ней не возникает. Масло и фильтр в «автомате» меняют через каждые 90 000 км. Однако если машину используют для «джипперских» покатушек, мастера рекомендуют делать это через 60 000 км.
«Фирменная» неисправность автомобиля — люфт кардана в заднем редукторе. Ее легко распознать по стуку, который появляется, когда водитель нажимает или резко сбрасывает газ. Для устранения стука понадобится замена заднего редуктора и карданного вала, что влетит в копеечку. Поэтому, пробная поездка на той машине, которую собрались покупать, обязательна.
Покупаем или нет
Mitsubishi Pajero IV — выносливый внедорожник. Безусловно, как и у каждого автомобиля, у него есть свои слабые места, но надежные моторы и трансмиссия способны сыграть решающую роль при выборе «японца». Да и конкурент у него всего один — Toyota Land Cruiser Prado, который заметно дороже.