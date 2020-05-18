В России отзывают кроссоверы Jeep из-за проблем со стеклоочистителем

Под сервисную акцию попадают 46 кроссоверов Jeep Compass, проданных с июня 2019 года по настоящий момент. Как сообщили специалисты марки, проблема связана с неправильным шлицевым соединением приводного вала и поводка стеклоочистителя. В результате чего лобовые «дворники» могут отказать в любой момент, а перед этим, скорее всего, перестанут полностью очищать стекло и возвращаться на исходную позицию.

Представители бренда в ближайшее время оповестят владельцев бракованных паркетников Jeep Compass о недочете и пригласят на ремонт, где крепление приведут в надлежащий вид. Все работы и запчасти, связанные с проблемой, автостроитель предоставит бесплатно.

Подпадает ли автомобиль под акцию, можно и самостоятельно, заглянув на сайт Росстандарта. В разделе «Сервисы» имеется интерактивный поиск отзывных кампаний по VIN. Результат система выдает сразу же. При найденных совпадениях необходимо связаться с дилером и записаться на прием.

Кстати, последний раз американская марка инициировала добровольный отзыв автомобилей в России в декабре 2019 года. Как сообщал ранее портал «АвтоВзгляд», тогда в сервисы пригласили владельцев кроссоверов Jeep Cherokee с неожиданно глохнущими моторами.