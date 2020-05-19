В России стартовали продажи «горячего» кроссовера Audi SQ8

Кроссовер Audi SQ8 презентовали в конце июня 2019 года, а осенью он поступил в продажу на европейских рынках. Теперь же наконец докатился до российских потребителей. Под капотом новинки «притаился» могучий четырехлитровый дизельный V8 с двойным наддувом мощностью 422 л. с. (движок для европейцев развивает до 435 сил) с максимальным крутящим моментом в 900 Нм.

Двигателю аккомпанирует восьмискоростной «автомат» tiptronic и фирменный постоянный полный привод с динамическим распределением тяги. С нуля до первой сотни авто ускоряется за 4,8 с, а его пиковая скорость достигает 250 км/ч.

Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», внешне спортивный SQ8 имеет не так много отличий с обычным «Ку восьмым», если не считать шильда с буквой S на решетке радиатора на пятой двери, который, впрочем, довольно сложно не заметить. Кроме того, кроссовер в «заряженной» версии щеголяет четырьмя патрубками выпускной системы, разнесенным по два.