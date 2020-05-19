В России стартовали продажи «горячего» кроссовера Audi SQ8

Кроссовер Audi SQ8 презентовали в конце июня 2019 года, а осенью он поступил в продажу на европейских рынках. Теперь же наконец докатился до российских потребителей. Под капотом новинки «притаился» могучий четырехлитровый дизельный V8 с двойным наддувом мощностью 422 л. с. (движок для европейцев развивает до 435 сил) с максимальным крутящим моментом в 900 Нм.
Двигателю аккомпанирует восьмискоростной «автомат» tiptronic и фирменный постоянный полный привод с динамическим распределением тяги. С нуля до первой сотни авто ускоряется за 4,8 с, а его пиковая скорость достигает 250 км/ч.
Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», внешне спортивный SQ8 имеет не так много отличий с обычным «Ку восьмым», если не считать шильда с буквой S на решетке радиатора на пятой двери, который, впрочем, довольно сложно не заметить. Кроме того, кроссовер в «заряженной» версии щеголяет четырьмя патрубками выпускной системы, разнесенным по два.
Салон новинки выполнен в темных тонах, а его изюминкой можно считать спортивные кресла. Опционально автомобиль комплектуется сиденьями S plus с интегрированными подголовниками, а те, в свою очередь, за доплату можно оснастить вентиляцией и функцией массажа.
Audi SQ8 в базовой комплектации получил систему Audi Drive Select (ADS), позволяющую регулировать работу подвески и рулевого управления, датчики давления в шинах, центральное зеркало с автозатемнением и фары с автоматическим управлением дальним светом. Кроме того, без дополнительных трат авто порадует двухзонным климат-контролем, продвинутой навигацией и парковочным ассистентом. Ценник на автомобиль начинается от 7 100 000 рублей.