В каких случаях можно не уступать машине, едущей по главной дороге

Прежде всего стоит вспомнить, в чем заключается требование «Уступить дорогу»? Согласно букве ПДД это означает, что «участник дорожного движения не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость».
НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ ЕХАТЬ
То есть, например, мы, подъезжая по второстепенной дороге к нерегулируемому перекрестку, видим, что приближающиеся к нему же «по главной» машины явно не торопятся. Понимая, что ваш выезд на перекресток «не вынудит их изменить направление/скорость», имеете полное право проехать его первыми, не останавливаясь для пропуска кого бы то ни было.
Главное — чтобы оценка скорости приближающейся к вам машины соответствовала действительности и динамическим параметрам собственного транспортного средства. В противном случае ваш маневр спровоцирует аварию, виновником которой однозначно признают вас — мол, «не уступил».
НА НЕПЕРЕСЕКАЮЩИХСЯ КУРСАХ
Следующий вариант, когда можно не уступать двигающемуся по главной дороге транспорту, возможен при условии, что он идет, скажем, по своей крайней левой полосе, а вы желаете «влиться» со второстепенной на крайнюю правую для него сторону проезжей части.
Теоретически ваши траектории не пересекаются и вы своим маневром не заставите коллегу оттормаживаться или отруливать в сторону. Поэтому можно ему не уступать. Главное — быть уверенным, что пилот авто, следующего по главной дороге, не вздумает в момент вашего выезда перестроиться как раз в ту полосу, на которую вы решили попасть. Аварии по вашей вине в таком случае не избежать.
ПРОПУСТИТЬ ВТОРОСТЕПЕННОГО
Третья ситуация, в которой знак «Уступи дорогу» действует, мягко говоря, выборочно — затор, когда желающих проехать нерегулируемый перекресток со всех сторон больше, чем позволяет пропускная способность магистралей.
В такой ситуации строгое выполнение буквы ПДД приведет к тому, что по пересечению дорог будут двигаться исключительно машины, следующие по «главной». А всем въезжающим под «морковку» придется стоять перед ней до тех пор, пока пробка не рассосется полностью — то есть неизвестно сколько часов без движения.
При таком, достаточно частом, стечении обстоятельств многие водители транспорта, следующего по основной дороге, совершенно сознательно пренебрегают своим правом первоочередного проезда и пропускают тех, кто едет по второстепенной. Характерно, что при таком вопиющем случае нарушения ПДД аварии случаются крайне редко.