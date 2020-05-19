В каких случаях можно не уступать машине, едущей по главной дороге

Прежде всего стоит вспомнить, в чем заключается требование «Уступить дорогу»? Согласно букве ПДД это означает, что «участник дорожного движения не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость».

НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ ЕХАТЬ

То есть, например, мы, подъезжая по второстепенной дороге к нерегулируемому перекрестку, видим, что приближающиеся к нему же «по главной» машины явно не торопятся. Понимая, что ваш выезд на перекресток «не вынудит их изменить направление/скорость», имеете полное право проехать его первыми, не останавливаясь для пропуска кого бы то ни было.

Главное — чтобы оценка скорости приближающейся к вам машины соответствовала действительности и динамическим параметрам собственного транспортного средства. В противном случае ваш маневр спровоцирует аварию, виновником которой однозначно признают вас — мол, «не уступил».