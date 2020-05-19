В каких случаях можно не уступать машине, едущей по главной дороге

фото АвтоВзгляд
Стандартная «морковка» — белый треугольник в красной каемке острием вниз — знак 2.4 по ПДД, известен каждому автомобилисту. У большинства водителей четко отпечатано в мозгу: увидел «морковку» — остановись и жди, пока по главной дороге не проедут все, кому надо. Но всегда ли, на самом деле, так следует поступать на практике, разбирался портал «АвтоВзгляд».

Прежде всего стоит вспомнить, в чем заключается требование «Уступить дорогу»? Согласно букве ПДД это означает, что «участник дорожного движения не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость».

НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ ЕХАТЬ

То есть, например, мы, подъезжая по второстепенной дороге к нерегулируемому перекрестку, видим, что приближающиеся к нему же «по главной» машины явно не торопятся. Понимая, что ваш выезд на перекресток «не вынудит их изменить направление/скорость», имеете полное право проехать его первыми, не останавливаясь для пропуска кого бы то ни было.

Главное — чтобы оценка скорости приближающейся к вам машины соответствовала действительности и динамическим параметрам собственного транспортного средства. В противном случае ваш маневр спровоцирует аварию, виновником которой однозначно признают вас — мол, «не уступил».

фото АвтоВзгляд

НА НЕПЕРЕСЕКАЮЩИХСЯ КУРСАХ

Следующий вариант, когда можно не уступать двигающемуся по главной дороге транспорту, возможен при условии, что он идет, скажем, по своей крайней левой полосе, а вы желаете «влиться» со второстепенной на крайнюю правую для него сторону проезжей части.

Теоретически ваши траектории не пересекаются и вы своим маневром не заставите коллегу оттормаживаться или отруливать в сторону. Поэтому можно ему не уступать. Главное — быть уверенным, что пилот авто, следующего по главной дороге, не вздумает в момент вашего выезда перестроиться как раз в ту полосу, на которую вы решили попасть. Аварии по вашей вине в таком случае не избежать.

фото АвтоВзгляд

ПРОПУСТИТЬ ВТОРОСТЕПЕННОГО

Третья ситуация, в которой знак «Уступи дорогу» действует, мягко говоря, выборочно — затор, когда желающих проехать нерегулируемый перекресток со всех сторон больше, чем позволяет пропускная способность магистралей.

В такой ситуации строгое выполнение буквы ПДД приведет к тому, что по пересечению дорог будут двигаться исключительно машины, следующие по «главной». А всем въезжающим под «морковку» придется стоять перед ней до тех пор, пока пробка не рассосется полностью — то есть неизвестно сколько часов без движения.

При таком, достаточно частом, стечении обстоятельств многие водители транспорта, следующего по основной дороге, совершенно сознательно пренебрегают своим правом первоочередного проезда и пропускают тех, кто едет по второстепенной. Характерно, что при таком вопиющем случае нарушения ПДД аварии случаются крайне редко.

автоправо, ПДД, авария, ДТП
19 мая 2020
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