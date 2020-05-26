Дату премьеры новейшего Volkswagen Nivus отодвинули на месяц

Презентация Volkswagen Nivus пройдет в уже ставшем привычным онлайн-формате 28 мая. Первым рынком для кроссовера, построенного на одной «тележке» с бюджетным Polo, станет Бразилия. После чего модель начнет экспансию и в другие страны.
До Европы он, вероятно, доберется, но только в 2021 году. Чем черт не шутит, увидят маленький паркетник в шоу-румах и российские покупатели. Но пока это только предположение.
Напомним, что в длину переднеприводный Nivus будет достигать приблизительно 4 м. Автомобиль получит продвинутую мультимедийную систему с возможностью подключения к интернету и облачным сервисам.
Между тем, бренд из Вольфсбурга не оставил без новинок и наших соотечественников. В России стартовал прием заказов на Volkswagen Jetta свежего поколения. Как уже сообщал портал «АвтоВзягляд», автомобиль предложили в трех комплектациях с двумя бензиновыми моторами — на выбор. Детально о новом седане и его прайс-листе можно прочесть здесь.