Дату премьеры новейшего Volkswagen Nivus отодвинули на месяц

Презентация Volkswagen Nivus пройдет в уже ставшем привычным онлайн-формате 28 мая. Первым рынком для кроссовера, построенного на одной «тележке» с бюджетным Polo, станет Бразилия. После чего модель начнет экспансию и в другие страны.

До Европы он, вероятно, доберется, но только в 2021 году. Чем черт не шутит, увидят маленький паркетник в шоу-румах и российские покупатели. Но пока это только предположение.