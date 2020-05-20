В России начали собирать новейший кроссовер KIA XCeed

В старших комплектациях авто будет приводить в движение 200-сильный турбодвижок объемом 1,6 л. Оба агрегата трудятся вкупе исключительно с семискоростным «роботом» и системой переднего привода. Отметим, что тем же «боекомплектом» щеголяет на нашем рынке и KIA ProCeed.

Иные подробности о новинке, в том числе и цены, маркетологи бренда пока не раскрывают. Они будут обнародованы ближе к старту продаж. Впрочем, ждать осталось недолго: он намечен на 1 июня 2020 года.

Кстати, как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», KIA XCeed для европейских потребителей обзавелся подключаемой гибридной силовой установкой, включающей бензиновую «четверку» на 1,6 л, электромотор и литий-полимерную тяговую батарейку, суммарно развивающую до 141 силы. Правда, авто в таком варианте пока к нам не приедет: гибриды у россиян востребованы несильно.