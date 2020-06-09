Свежие подробности о кроссовере Opel Mokka нового поколения

Компактный Opel Mokka станет первой моделью в продуктовой линейке марки, которая представит новый корпоративный стиль бренда. В частности, автомобиль получит так называемый Vizor — деталь передней части паркетника, объединяющую решетку радиатора и головную оптику в единый блок.

Сама фальшрадиаторная решетка — узкая, растянувшаяся на всю ширину «передка» с расположенным по центру крупным шильдом. Новый дизайн отсылает к популярному в свое время спорткупе Opel Manta, дебютировавшему в начале 70-х годов прошлого века.