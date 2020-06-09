Свежие подробности о кроссовере Opel Mokka нового поколения

Компактный Opel Mokka станет первой моделью в продуктовой линейке марки, которая представит новый корпоративный стиль бренда. В частности, автомобиль получит так называемый Vizor — деталь передней части паркетника, объединяющую решетку радиатора и головную оптику в единый блок.
Сама фальшрадиаторная решетка — узкая, растянувшаяся на всю ширину «передка» с расположенным по центру крупным шильдом. Новый дизайн отсылает к популярному в свое время спорткупе Opel Manta, дебютировавшему в начале 70-х годов прошлого века.
Как сообщал портал «АвтоВзгляд» ранее, новый Mokka построят на «тележке» EMP1, созданной специалистами PSA Group. Сборка новинки будет налажена в конце 2020 года, а на рынок автомобиль выйдет в начале 2021-го.
Помимо традиционных двигателей внутреннего сгорания, паркетник обзаведется и экологически чистой силовой установкой на электротяге в качестве альтернативы. Можно предположить, что будущий «Мокка» прикатит и к нашим соотечественникам. Тем более с учетом того, что автомобиль был довольно популярен пока не покинул российский рынок.