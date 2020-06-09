Свежие подробности о кроссовере Opel Mokka нового поколения

На фото Opel Mokka 2013 модельного года
Кроссовер Opel Mokka следующего поколения, переехавший на новую платформу, готовится встать на конвейер, а тем временем маркетологи бренда поделились новыми подробностями о новинке, опубликовав очередной тизер. Чем порадует паркетник, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Компактный Opel Mokka станет первой моделью в продуктовой линейке марки, которая представит новый корпоративный стиль бренда. В частности, автомобиль получит так называемый Vizor — деталь передней части паркетника, объединяющую решетку радиатора и головную оптику в единый блок.

Сама фальшрадиаторная решетка — узкая, растянувшаяся на всю ширину «передка» с расположенным по центру крупным шильдом. Новый дизайн отсылает к популярному в свое время спорткупе Opel Manta, дебютировавшему в начале 70-х годов прошлого века.

Фото: Opel

Как сообщал портал «АвтоВзгляд» ранее, новый Mokka построят на «тележке» EMP1, созданной специалистами PSA Group. Сборка новинки будет налажена в конце 2020 года, а на рынок автомобиль выйдет в начале 2021-го.

Помимо традиционных двигателей внутреннего сгорания, паркетник обзаведется и экологически чистой силовой установкой на электротяге в качестве альтернативы. Можно предположить, что будущий «Мокка» прикатит и к нашим соотечественникам. Тем более с учетом того, что автомобиль был довольно популярен пока не покинул российский рынок.

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9 июня 2020
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