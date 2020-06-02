В России стартовали продажи Opel Zafira Life в лимитированной спецверсии

В России начали продавать Opel Zafira Life в версии Black Edition. Новинка построена из длиннобазного авто в максимальной комплектации Cosmo. Такой минивэн снабжен сдвижными дверями с электроприводом, проекционным дисплеем и предпусковым подогревателем мотора с дистанционным управлением.

Кроме того, в списке оснащения Zafira Life Black Edition есть боковые шторки безопасности для пассажиров второго и третьего ряда кресел, система интеллектуального привода с возможностью выбора режимов движения и мультимедийка с навигацией и восемью динамиками, а также датчики дождя и света.