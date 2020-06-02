В России стартовали продажи Opel Zafira Life в лимитированной спецверсии

В России начали продавать Opel Zafira Life в версии Black Edition. Новинка построена из длиннобазного авто в максимальной комплектации Cosmo. Такой минивэн снабжен сдвижными дверями с электроприводом, проекционным дисплеем и предпусковым подогревателем мотора с дистанционным управлением.
Кроме того, в списке оснащения Zafira Life Black Edition есть боковые шторки безопасности для пассажиров второго и третьего ряда кресел, система интеллектуального привода с возможностью выбора режимов движения и мультимедийка с навигацией и восемью динамиками, а также датчики дождя и света.
Ценник на вэн в «черном» исполнении начинается от 3 039 900 рублей, что на 60 000 меньше, нежели прайс на Opel Zafira Life в комплектации Cosmo. А если учитывать, что кузов новинки совершенно бесплатно окрашен в черный цвет, за который придется доплатить 40 000 рублей, покупая авто в любой другой комплектации, то получается выгода сразу в 100 000 «целковых».
Напомним, что Zafira Life приводится в движение 150-сильным турбодизелем объемом 2 л, выступающим вместе с шестискоростной АКП. Как сообщал портал «АвтоВзгляд» ранее, автомобиль для российского рынка собирают на заводе «ПСМА Рус» в Калуге.