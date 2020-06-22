Официальные подробности о новом Opel Mokka

Компактный Opel Mokka второй генерации переедет на новую платформу CMP (Common Modular Platform), позволяющую оснащать автомобиль не только двигателями внутреннего сгорания, но и электромоторами. Так что новинка получит еще и «зеленую» версию.
На конвейер новый Mokka встанет в конце 2020 года, а в продаже появится в начале 2021-го. Речь идет о европейских рынках. Будем надеяться, что авто прикатит и в российские шоу-румы. Но если это и случится, то, как всегда, с опозданием.
Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», автомобиль первым в продуктовой линейке Opel будет выполнена в новом фирменном стиле, получив решетку радиатора с интегрированной подсветкой, названную Vizor и визуально объединенную с головной оптикой. Ее дизайн уже раскрыли на одних из первых обнародованных эскизов.
Теперь же «лицо» Opel Mokka было раскрыто вживую, правда, частично. Но общее представление о ней все можно получить. Кроме того, на пятой двери автомобиля разместится новая эмблема модели под шильдиком бренда.