Официальные подробности о новом Opel Mokka

Компактный Opel Mokka второй генерации переедет на новую платформу CMP (Common Modular Platform), позволяющую оснащать автомобиль не только двигателями внутреннего сгорания, но и электромоторами. Так что новинка получит еще и «зеленую» версию.

На конвейер новый Mokka встанет в конце 2020 года, а в продаже появится в начале 2021-го. Речь идет о европейских рынках. Будем надеяться, что авто прикатит и в российские шоу-румы. Но если это и случится, то, как всегда, с опозданием.