Nissan представил совершенно новый кроссовер для России

Nissan Ariya с четырьмя ведущими колесами вооружат агрегатами на 250 кВт (340 сил) или 290 кВт (394 л. с.) с запасом хода в 430 км и 580 км соответственно. Чтобы ускориться с нуля до первой сотни электрокару с наиболее производительной установкой понадобится 5,1 с.

Стоит отметить, что Ariya станет именно тем электромобилем, который марка обещала привезти нашим соотечественникам. Такой вывод напрашивается сам собой: в конце марта японцы запатентовали в России название этой модели. А сейчас в представительстве Nissan порталу «АвтоВзгляд» подтвердили появление новинки на рынке. Сроки выхода будути объявлены позже.

На родном рынке авто появится в середине 2021 года. Ожидаемый ценник — 5 000 000 иен, что по актуальному курсу валют — 3 310 000 рублей. В Северную Америку, Китай и Европу Ariya приедет к концу 2021 года. Вероятно, у нас кроссовер запустят, если и не одновременно, то с небольшим опозданием.