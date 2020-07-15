Nissan представил совершенно новый кроссовер для России

Новейший Nissan Ariya щеголяет неординарной футуристичной внешностью с обтекаемым кузовом, узкой оптикой и новым логотипом. Так что можно считать, что вместе с кроссовером дебютировал и посвежевший лаконичный шильдик. Кроме того, на борту автомобиля имеется продвинутый комплекс помощи водителю ProPILOT версии 2.0 с целой россыпью систем активной безопасности.
Суперэкономичный паркетник планируется выпускать в нескольких модификациях. Авто с моноприводом получит силовую установку в двух вариантах мощности — 160 кВт (218 л. с.) и 178 кВт (242 «лошади»). В первом случае полной зарядки аккумулятора хватит на 450 км пути, во втором — на 610 км.
Nissan Ariya с четырьмя ведущими колесами вооружат агрегатами на 250 кВт (340 сил) или 290 кВт (394 л. с.) с запасом хода в 430 км и 580 км соответственно. Чтобы ускориться с нуля до первой сотни электрокару с наиболее производительной установкой понадобится 5,1 с.
Стоит отметить, что Ariya станет именно тем электромобилем, который марка обещала привезти нашим соотечественникам. Такой вывод напрашивается сам собой: в конце марта японцы запатентовали в России название этой модели. А сейчас в представительстве Nissan порталу «АвтоВзгляд» подтвердили появление новинки на рынке. Сроки выхода будути объявлены позже.
На родном рынке авто появится в середине 2021 года. Ожидаемый ценник — 5 000 000 иен, что по актуальному курсу валют — 3 310 000 рублей. В Северную Америку, Китай и Европу Ariya приедет к концу 2021 года. Вероятно, у нас кроссовер запустят, если и не одновременно, то с небольшим опозданием.